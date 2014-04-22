Оптимизация virtuemart 2

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть магазин на Virtuemart 2.0.26, необходимо оптимизировать его код так, что бы он:

1. Создавал как можно меньше запросов к БД.

2. Как можно меньше нагружал сервер.

Virtuemart
10 лет назад
pelzar
Андрей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Преобразование запроса к базе

    $15

    ужна помощь в преобразовании (если так правильно называется)) запроса к базе. На странице просмотра видео выводится название артиста в в виде {$video_data.video_title} , идет обращение к таблице pm_video, строка video_title Пример: Benny Benassi - Cinema У меня есть список ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание интернет-магазин

    $337

    Нужен программист для натяжки и настройки интернет-магазина. Специфика проекта: - пакетный импорт и экспорт товаров (удобная работа с товарами при наполнении сайта, изменении цен, добавлении описаний в каждую отдельную карточку товара, фотографий, изменение параметров) - цены товаров будут ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Защита от прямой скачки apk (проблема с Андроидом)

    Дан файл .apk, он лежит по такому пути: http://domain.com/directory/file.apk В той же директории лежит .htaccess, который защищает file.apk от прямого скачивания: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www\.)?domain.com.*$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://google.com. Теперь суть проблемы. Заходим через андроид на http://domain.com/test.html , там есть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие работы по доработке сайта

    Приветствую, есть сайт http://mob-app.biz/. Нуждаемся в мелких доработках, которые приходят постепенно. Например среди текущих задач, повесить где-нибудь форму подписки от SmartRespondera, поправить шрифты, чтобы так крупно не смотрелись. И еще несколько задач, подробней с исполнителем. По сути ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Городской портал

    Возможно кто-то ранее уже создавал подобный проект и имеются наработки. Если разрабатывать с 0 очень долго и дорого. Если у Вас есть готовые примеры Ваших работ оставляете ссылки для дальнейшего обсуждения. Спасибо!

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад