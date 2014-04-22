Веб-программист(PHP)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Для работы над проектом нужен специалист в php:

- знающий CakePHP и технологию вебсокет для работы над бэкендом сервиса;

- знакомый с битбакет;

- знающий redmine;

- разбирающийся в api Вконтакте;

Нужен фрилансер, способный посвящать от 5 часов ежедневно работе над проектом в течение нескольких месяцев.

PHP
10 лет назад
academic777
Андрей 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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