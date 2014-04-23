Нужен плагин для wordpress

Требуется разработать скрипт 7 уровневой реферальной системы. Бюджет обсуждается, пишите в личку. Подробное ТЗ вышлю исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Ребят, мне необходим плагин для wordpress, который бы позволял посетителям регистрироваться и публиковать свои посты. Но при этом это все не должно происходить через веб-морду wordpress.
В качестве ТЗ записал для вас небольшое видео, 9 минут, сорри за качество. youtu.be/ovwvHgUG2-s
Я думаю не стоит говорить, что исполнитель мне нужен ответственный и добросовестный, это и так понятно.
В откликах от вас жду
1 – опыт работы с похожей задачей (обязателен-преобязателен)
2 – время, которое вам понадобится на выполнение это задачи
3 – стоимость
Предпочтение отдается адекватным и уравновешенным исполнителям :)
П.С. в видео забыл добавить
1. на странице "Написать статью" у каждой статьи должна быть ссылочка "читать далее".
2. при отправке пользователем статьи на публикацию, админу сайта должно отсылаться оповещение об этом.
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