Нужен плагин для wordpress

Всем привет!

Ребят, мне необходим плагин для wordpress, который бы позволял посетителям регистрироваться и публиковать свои посты. Но при этом это все не должно происходить через веб-морду wordpress.

В качестве ТЗ записал для вас небольшое видео, 9 минут, сорри за качество. youtu.be/ovwvHgUG2-s

Я думаю не стоит говорить, что исполнитель мне нужен ответственный и добросовестный, это и так понятно.

В откликах от вас жду

1 – опыт работы с похожей задачей (обязателен-преобязателен)

2 – время, которое вам понадобится на выполнение это задачи

3 – стоимость

Предпочтение отдается адекватным и уравновешенным исполнителям :)

П.С. в видео забыл добавить

1. на странице "Написать статью" у каждой статьи должна быть ссылочка "читать далее".

2. при отправке пользователем статьи на публикацию, админу сайта должно отсылаться оповещение об этом.