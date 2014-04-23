Нужен плагин для wordpress

Веб-программированиеЗакрытнет заявок114 просмотров
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Всем привет!

Ребят, мне необходим плагин для wordpress, который бы позволял посетителям регистрироваться и публиковать свои посты. Но при этом это все не должно происходить через веб-морду wordpress.

В качестве ТЗ записал для вас небольшое видео, 9 минут, сорри за качество. youtu.be/ovwvHgUG2-s

Я думаю не стоит говорить, что исполнитель мне нужен ответственный и добросовестный, это и так понятно.

В откликах от вас жду

1 – опыт работы с похожей задачей (обязателен-преобязателен)

2 – время, которое вам понадобится на выполнение это задачи

3 – стоимость

Предпочтение отдается адекватным и уравновешенным исполнителям :)

П.С. в видео забыл добавить

1. на странице "Написать статью" у каждой статьи должна быть ссылочка "читать далее".

2. при отправке пользователем статьи на публикацию, админу сайта должно отсылаться оповещение об этом.

WordPress
10 лет назад
Classico
Илья 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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