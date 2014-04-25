Таймер + закрыть доступ по IP

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки133 просмотра
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Есть страница http://masterpanoram.justclick.ru/pdf-book/50stap

с настроенным сплит тестом и появляющейся кнопкой "Заказать"

Необходимо сделать следующее:

-добавить таймер обратного отсчета

-по окончанию таймера заблокировать видео и кнопку. Чтобы вместо них появилась надпись "Доступ запрещен".

- желательно по ip блокировать

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10 лет назад
graf888
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$20
1 день
Рекомендую! Нужно было установить индивидуальный для каждого посетителя счетчик обратного отсчета на страницу с а/б тестингом с закрытием контента по его окончанию. Не имея в распоряжении доступа к ftp и php. Вот его работа: http://masterpanoram.justclick.ru/pdf-book/50stap Олег справился с этой задачей довольно быстро, хоть мы изначально не совсем поняли друг друга. Всегда на связи и вежлив. Можно смело доверять сложные задачи. Спасибо
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