Поправить js скрипт лупы приближения объекта

Есть страница http://masterpanoram.justclick.ru/pdf-book/50stap с настроенным сплит тестом и появляющейся кнопкой "Заказать" Необходимо сделать следующее: -добавить таймер обратного отсчета -по окончанию таймера заблокировать видео и кнопку. Чтобы вместо них появилась надпись "Доступ запрещен". - желательно по ip блокировать предлагайте цену и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать верстку + js правки. К сожалению предыдущий специалист не смог сделать все пункты ТЗ по верстке страницы.
Текущая страница с версткой здесь http://goo.gl/CnYB5v. Именно ее надо доделывать.
Вот как первоначально звучала поставленная задача.
"- Необходимо, чтобы центральная preview картинка и увеличенная область картинки (в макете это группа слоев Hover), которая появляется справа при наведении, изменяла свой размер в зависимости от размера окна браузера. Посмотрите, как здесь http://www.amazon.com/Sperry-Top-Sider-Bluefish-Boat-Little/dp/B000YDU59Y/ref=pd_sim_a_7?ie=UTF8&refRID=1FRYRYK837DYV1JQZ0FC Сначала картинка огромная (смотрю при 1920 на 1080). Затем уменьшаю окно браузера курсором и картинка (плюс та, что при наведении http://yadi.sk/d/XycvHv4JM7ru3) становится меньше. Надо тоже самое."
Что в итоге было сделано, можете посмотреть по ссылке выше. Сейчас необходимо модифицировать существующий js увеличения области картинки, куда наведен курсор. При изменении размера окна браузера скрипт выводит картинки не совсем корректно. При максимальном разрешении разрешении (1280 пикселей) все нормально. Но если изменить размер окна браузера в меньшую сторону (или наоборот - из меньшей в большую), то появляются баги:
- Область увеличения остается на месте, а должна находится на границе, выделенной красным http://yadi.sk/d/hS0ZNIddMVzqP. При этом сама увеличенная область не должна выходить за экран справа.
- Область увеличения, где курсор, начинает залезать на серый блок справа http://yadi.sk/d/6ETH69A5MW3eE, чего быть не должно. Эта область должна оставаться только в рамках картинки.
- При этом область показа должна занимать всю длину от картинки до края сайта - http://yadi.sk/d/YmM3LGp0MyHP4.
- Надпись Наведите на картинку ... должна быть с отступом 20 пикселей от картинки http://yadi.sk/d/pHmwgWB6MyHr5.
- По умолчанию картинка должна занимать всю отведенную под нее область, без пустот слева и справа при любом разрешении - http://yadi.sk/d/zM0jlgzmMyEPm. Сейчас есть лишние пустоты, чего быть не должно.
- Вообще как я понял, механизм изменения размера картинки при изменении окна браузера сделан не так, как на amazon.com (хотя по ТЗ просил также сделать). Это хорошо видно, если обновить страницу у текущей верстки. При обновлении центральная картинка растягивается на секунду http://yadi.sk/d/4m8bCYqnMyYMX, а потом размер становится нормальным http://yadi.sk/d/uckhOM8jMyYSE. Желательно от этого тоже избавиться.
Общие моменты:
- Важно! Использовать ту же версию jquery, что сейчас используется на сайте.
- Важно! Все изменения по текущим стилям надо откомментировать или вынести в отдельный файл, чтобы программист при интеграции мог их быстро найти.
- При необходимости могу предоставить psd макет.
- Оплата желательна в ЯД.
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