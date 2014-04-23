Переделать шаблон Wordpress Responsive

У нас есть сайт на MODx, нужно доделать его: Есть PSD нового дизайна, соответственно нужно внести корректировки в верстку по новому PSD макету + решить задачу с адаптивной версткой. Понадобятся знания PHP, JS, CSS3+ (адаптивная под мобильные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Wordpress. За основу шаблона взята тема Responsive ( http://wordpress.org/themes/responsive).
Задача - внести изменения в шаблон:
1. Правильное (responsive) отображение на iPhone, iPad и других мобильных устройствах. (в изначальную тему были внесены изменения предыдущим разработчиком, теперь мобильность - не работает)
2. Изменения верстки (увеличить ширину самого сайта, боковой колонки, шрифтов).
3. По возможность оптимизировать код шаблона для более быстрой загрузки.
Более детальная информация для выбранного кандидата при переписке.
Это проект ТОЛЬКО для украинских фрилансеров. Возможно дальнейшее сотрудничесиво по этому и другим проектам.
При подаче заявки, пожалуйта, покажите пару примеров ваших работ с responsive-дизайном.
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