Сайт PHP+ MODX и адаптивная верстка

У нас есть сайт на MODx, нужно доделать его:

Есть PSD нового дизайна, соответственно нужно внести корректировки в верстку по новому PSD макету + решить задачу с адаптивной версткой.

Понадобятся знания PHP, JS, CSS3+ (адаптивная под мобильные устройства).

Прошу оставлять заявки если вы на 100% уверенно работаете с версткой, делаете ее 100% - как по макету, а также имели немалый опыт работы с MODX.