Поправить скрипт отправки заказа на почту

Необходимо мини приложение на MVC. По моим расчётам по времени это займёт не больше дня. Подробности Исполнителю. Предлагайте Ваши кандидатуры. Пишите Ваш опыт в области разработок на MVC 4 и стоимость вашего часа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Перенес магазин на другой вдс, перестала отправляться почта.
Формочка отправляет 2 письма, одно админу, второе клиенту, ничего сложного.
В логах нотисы. Шоп на вордпрессе.
Отверстал другую формочку, её заодно нужно прикрутить к скрипту отправки за место старой.
Основная проблема: сайт работает и на него идёт покупной траф, отключить который вышло только частично.
Другими словами каждая минута времени тратит мои финансы, поэтому максимально оперативно очень прошу.
Оплата вебмани, без задержек и других проблем.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Собственно нужно 1. подправить обратный отсчет (возможно даже лучше будет поставить новый), потому что немного криво работает. 2. Карусель (можно также новую поставить) Ссылки в личку. Нужно сделать сейчас, пишите ценыЗакрыт10 лет назад
Есть Landing Pade, на нем установлено 2 формы обратной связи. Первая работает корректно, а вторая не работает. Необходимо доработать скрипт, чтобы обе формы отрабатывали корректно Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок выполненияВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Добрый день, необходимо дописать функционал Покупки на Маркете. В частности, функцию "Изменение статуса заказа". Доступ к скриптам будет предоставлен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать в LPgenerator или WPpage продающую страницу. Оптимально хорошо, и как можно быстрее. )) Напишите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и времени. С примерами подобного, если есть. И как именно Вы гарантируете качество ...Закрыт10 лет назад
Написать парсер для joomlaВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт на Wordpress. За основу шаблона взята тема Responsive ( http://wordpress.org/themes/responsive). Задача - внести изменения в шаблон: 1. Правильное (responsive) отображение на iPhone, iPad и других мобильных устройствах. (в изначальную тему были внесены изменения предыдущим разработчиком, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
У нас есть сайт на MODx, нужно доделать его: Есть PSD нового дизайна, соответственно нужно внести корректировки в верстку по новому PSD макету + решить задачу с адаптивной версткой. Понадобятся знания PHP, JS, CSS3+ (адаптивная под мобильные ...Закрыт10 лет назад