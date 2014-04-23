Поправить скрипт отправки заказа на почту

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток.

Перенес магазин на другой вдс, перестала отправляться почта.

Формочка отправляет 2 письма, одно админу, второе клиенту, ничего сложного.

В логах нотисы. Шоп на вордпрессе.

Отверстал другую формочку, её заодно нужно прикрутить к скрипту отправки за место старой.

Основная проблема: сайт работает и на него идёт покупной траф, отключить который вышло только частично.

Другими словами каждая минута времени тратит мои финансы, поэтому максимально оперативно очень прошу.

Оплата вебмани, без задержек и других проблем.

10 лет назад
Kazuliabr
Евгений 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
10 лет назад
$30
1 день
Отличный специалист, приятно работать. Быстро самообучается, оперативно справляется с "внезапными" задачами и трудностями. Адекватен и вежлив в общении. Рекомендую остановить свой выбор на этом человеке и он вас не подведёт!
Заказчик приятный на общение, оплатил сразу. Рекомендую сотрудничество с ним!
  • Похожие заказы

  • Проект. Мини - приложение на MVC 4.

    Необходимо мини приложение на MVC. По моим расчётам по времени это займёт не больше дня. Подробности Исполнителю. Предлагайте Ваши кандидатуры. Пишите Ваш опыт в области разработок на MVC 4 и стоимость вашего часа.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить 2 вещи в верстке (jQ)

    $10

    Собственно нужно 1. подправить обратный отсчет (возможно даже лучше будет поставить новый), потому что немного криво работает. 2. Карусель (можно также новую поставить) Ссылки в личку. Нужно сделать сейчас, пишите цены

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать скрипт обратной связи

    Есть Landing Pade, на нем установлено 2 формы обратной связи. Первая работает корректно, а вторая не работает. Необходимо доработать скрипт, чтобы обе формы отрабатывали корректно Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок выполнения

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продающая страница в LPgenerator или WPpage.

    Нужно сделать в LPgenerator или WPpage продающую страницу. Оптимально хорошо, и как можно быстрее. )) Напишите, пожалуйста, Ваши предложения по цене и времени. С примерами подобного, если есть. И как именно Вы гарантируете качество ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать шаблон Wordpress Responsive

    $50

    Есть сайт на Wordpress. За основу шаблона взята тема Responsive ( http://wordpress.org/themes/responsive). Задача - внести изменения в шаблон: 1. Правильное (responsive) отображение на iPhone, iPad и других мобильных устройствах. (в изначальную тему были внесены изменения предыдущим разработчиком, ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт PHP+ MODX и адаптивная верстка

    У нас есть сайт на MODx, нужно доделать его: Есть PSD нового дизайна, соответственно нужно внести корректировки в верстку по новому PSD макету + решить задачу с адаптивной версткой. Понадобятся знания PHP, JS, CSS3+ (адаптивная под мобильные ...

    PHPMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад