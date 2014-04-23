Проект. Мини - приложение на MVC 4.

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Необходимо мини приложение на MVC. По моим расчётам по времени это займёт не больше дня.

Подробности Исполнителю.

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Пишите Ваш опыт в области разработок на MVC 4 и стоимость вашего часа.

10 лет назад
waternik
Никита 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад