Починить 2 вещи в верстке (jQ)

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Собственно нужно

1. подправить обратный отсчет (возможно даже лучше будет поставить новый), потому что немного криво работает.

2. Карусель (можно также новую поставить)

Ссылки в личку. Нужно сделать сейчас, пишите цены

10 лет назад
shnur
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-1)