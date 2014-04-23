Видеосвязь на сайте

Нужен опытный специалист по WordPress, чтобы доделать кое-какие плагины и дополнительные скрипты для сайта услуг. Например, сохранение в pdf и отправка на почту пользователю письма (сейчас недоработано) и отправка уведомлений на почту админу сайта (сейчас ...
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Здравствуйте!
Необходимо сделать на сайте видеосвязь (видеочат).
Назначение – возможность участникам пообщаться между собой или группой до 5 человек по видеосвязи.
Какую технологию будете использовать?
Ждем предложений по стоимости и сроку. И что потребуется для реализации этой задачи?
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