Видеосвязь на сайте

Здравствуйте!

Необходимо сделать на сайте видеосвязь (видеочат).

Назначение – возможность участникам пообщаться между собой или группой до 5 человек по видеосвязи.

Какую технологию будете использовать?

Ждем предложений по стоимости и сроку. И что потребуется для реализации этой задачи?