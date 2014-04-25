Доработать скрипт удаления внешних ссылок

В приложении пример готового класса по удалению внешних ссылок. Пример вызова и пример входных данных тоже в приложении.

Сейчас удаляются внешние ссылки а то что в теге [img] остается без изменений, внутренние ссылки помещаются в тег .

Надо доработать класс, чтобы оставить полностью текущую работоспособность и полностью игнорировать (аналогично содержимому тега [img]) тег .

Задание не сложное, но требует внимательности и аккуратности.

Пожалуйста, правильно оформляйте заявку - незаполненную (без стоимости и срока) заявку нельзя сделать исполнителем, поэтоиу такие заявки рассматриваться не будут.

Оплата по факту работ - Вы показываете скрипт в работе (страничка на Вашем сервере, окошко ввода текста и результат) - если все работает, то сразу оплата, потом передача исходника. Оплата - яндексденьги, вебмани, альфаклик, сбербанконлайн, остальные виды онлайн переводов возможны, но будут не очень оперативными по независящим от меня причинам.

С удовольствием оставляю хорошие отзывы приятным и профессиональным разработчикам.