Доработать скрипт удаления внешних ссылок

Веб-программированиеЗавершен2 заявки153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В приложении пример готового класса по удалению внешних ссылок. Пример вызова и пример входных данных тоже в приложении.

Сейчас удаляются внешние ссылки а то что в теге [img] остается без изменений, внутренние ссылки помещаются в тег .

Надо доработать класс, чтобы оставить полностью текущую работоспособность и полностью игнорировать (аналогично содержимому тега [img]) тег .

Задание не сложное, но требует внимательности и аккуратности.

Пожалуйста, правильно оформляйте заявку - незаполненную (без стоимости и срока) заявку нельзя сделать исполнителем, поэтоиу такие заявки рассматриваться не будут.

Оплата по факту работ - Вы показываете скрипт в работе (страничка на Вашем сервере, окошко ввода текста и результат) - если все работает, то сразу оплата, потом передача исходника. Оплата - яндексденьги, вебмани, альфаклик, сбербанконлайн, остальные виды онлайн переводов возможны, но будут не очень оперативными по независящим от меня причинам.

С удовольствием оставляю хорошие отзывы приятным и профессиональным разработчикам.

10 лет назад
alekovaamelin
Вячеслав 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
tarij
Тарас 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с Вячеславом. Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужно доделать функционал сайта услуг на WordPress

    Нужен опытный специалист по WordPress, чтобы доделать кое-какие плагины и дополнительные скрипты для сайта услуг. Например, сохранение в pdf и отправка на почту пользователю письма (сейчас недоработано) и отправка уведомлений на почту админу сайта (сейчас ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Битрикс. Список пользователей с совмещением

    Имеется сайт на 1с:Битрикс. К нему заказывался компонент Список пользователей с фильтром по должности, отделу и ФИО. ТЗ: 1. Требуется внести в профиль, в отдельный блок "Совместительство" поля "Подразделение", "Должность", "Кабинет", "телефон", "e-mail" 2. Данные поля редактирует и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP программист-аналитик раздела статистики

    Коротко Мы ищем программиста на удаленную работу из дома в самую большую онлайн школу английского языка в СНГ. Кто мы такие Мы учим людей английскому языку и делаем это с душой. Мы классные тем, что разрабатываем самые передовые ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить скрипт отправки заказа на почту

    $20

    Доброго времени суток. Перенес магазин на другой вдс, перестала отправляться почта. Формочка отправляет 2 письма, одно админу, второе клиенту, ничего сложного. В логах нотисы. Шоп на вордпрессе. Отверстал другую формочку, её заодно нужно прикрутить к скрипту отправки ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проект. Мини - приложение на MVC 4.

    Необходимо мини приложение на MVC. По моим расчётам по времени это займёт не больше дня. Подробности Исполнителю. Предлагайте Ваши кандидатуры. Пишите Ваш опыт в области разработок на MVC 4 и стоимость вашего часа.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить 2 вещи в верстке (jQ)

    $10

    Собственно нужно 1. подправить обратный отсчет (возможно даже лучше будет поставить новый), потому что немного криво работает. 2. Карусель (можно также новую поставить) Ссылки в личку. Нужно сделать сейчас, пишите цены

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать скрипт обратной связи

    Есть Landing Pade, на нем установлено 2 формы обратной связи. Первая работает корректно, а вторая не работает. Необходимо доработать скрипт, чтобы обе формы отрабатывали корректно Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок выполнения

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад