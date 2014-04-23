Битрикс. Список пользователей с совмещением

Имеется сайт на 1с:Битрикс. К нему заказывался компонент Список пользователей с фильтром по должности, отделу и ФИО.

ТЗ:

1. Требуется внести в профиль, в отдельный блок "Совместительство" поля "Подразделение", "Должность", "Кабинет", "телефон", "e-mail"

2. Данные поля редактирует и сохраняет сам пользователь (списки Должность и Подразделения берутся из AD, уже настроено)

3. Модифицировать фильтр Списка пользователей, так чтобы при фильтрации по полю Должность он искал по двум параметрам - Основная должность и должность по совмещению

Оплата по факту выполнения.