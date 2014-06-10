Корректировки сайта на Codeigniter

Веб-программированиеЗавершен4 заявки208 просмотров
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Приветствую всех!

Есть у меня подопечный сайт на фреймворке Codeigniter

программист который его делал и в последствии поддерживал кудато слился((

Сейчас нужно внести кое-какие правки на сайт: добавить меню выпадающее, там поправить тут, поправить там..

Перед тем как "ушел" программер оценил работу в 100$

Ищу человека, кто сможет помочь поправить сайт, и будущем его "вести".

10 лет назад
centaur
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
gnatovna
Анна 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 отзывов
10 лет назад
$100
2 дня
Отзыв недоступен.
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