Корректировки сайта на Codeigniter

Приветствую всех!

Есть у меня подопечный сайт на фреймворке Codeigniter

программист который его делал и в последствии поддерживал кудато слился((

Сейчас нужно внести кое-какие правки на сайт: добавить меню выпадающее, там поправить тут, поправить там..

Перед тем как "ушел" программер оценил работу в 100$

Ищу человека, кто сможет помочь поправить сайт, и будущем его "вести".