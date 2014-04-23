Выгрузка остатков поставщиков на сайт

Нужно создать сайт с остатками товаров поставщиков, на базе какой либо популярной системы управления сайтами! У нас имеются прямые ссылки от наших поставшиков на файлы остатков по товару в формате XML с ежедневным обновлением! Нам нужно организовать Организовать загрузку прямую загрузку от поставшиков.

Пример работы подобного сайта: http://opt.mosautoshina.ru/catalog/ логин goss пароль 111111

Так же должна быть админ панель где была бы возможность управления наценкой,возможноть сразу из заказа выставлять счет клиенту,с возможностью отправлять скан вариант счета с печатью+возможность оплатить пластиковой картой на сайте