Настроить корзину

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки101 просмотр
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Здравствуйте. На сайте http://johngolt.ru/ нужно сделать рабочей корзину

http://joxi.ru/CdRXUxjKTJCMDvDOHqI

Требования.

1. Передавать названия товаров(id) на страницу http://johngolt.ru/ad/zakaz.php

2. Отправлять на почту эти данные.

Вообщем сделать так, что-бы пользователь выбирал товары и отправлял заказ.

+ отдельно сделать форму обратного звонка.

10 лет назад
tyabin
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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