Нужен парсер

Веб-программированиеЗавершен10 заявок212 просмотров
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Нужен парсер каталога товаров http://www.goodsmatrix.ru/GoodsCatalogue.aspx

Необходимо вытащить (см. http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Chili-sauce/Georgia-chili-sause.html):

Полный путь (Товары / Продукты питания / Бакалея / Горчица, хрен, аджика / Аджика / Аджика грузинская / )

Штрих-код (4607006570023)

Наименование (Аджика по-грузински острая, 280г.)

Производитель (ЗАО "Компания Натрули" )

Картинка

Ссылка ( http://www.goodsmatrix.ru/goods/h/4607006570023.html )

Формат данных: MySQL.

Нужна программа/скрипт, которую я сам могу выполнять.

10 лет назад
sasaweb
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexKox
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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