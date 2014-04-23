Поправить валидацию на сайте

Приветствую всех! Есть у меня подопечный сайт на фреймворке Codeigniter программист который его делал и в последствии поддерживал кудато слился(( Сейчас нужно внести кое-какие правки на сайт: добавить меню выпадающее, там поправить тут, поправить там.. Перед ...