Настройка модуля simple checkout для opencart

Веб-программированиеЗавершен1 заявка151 просмотр
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Добрый день,

нахожусь в поисках профессионального веб-программиста, имеющего опыт работы с модулем оформления заказа simple checkout для opencart. Необходимо произвести глубокую настройку процесса оформления заказа.

OpenCart
10 лет назад
onlinealliance
Сергей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Alex_Neo
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$110
1 день
Рекомендую Александра как ответственного и профессионального исполнителя. Он взялся за достаточно сложную работу, многие просто отказывались. Сделал все на высоком уровне с пониманием специфики. Всегда отвечал на комментарии и вносил необходимые изменения. Сотрудничеством я доволен, буду обращаться еще.
Сергей - отличный заказчик. Конкретное задание, оплата в срок. Рад сотрудничеству. Рекомендую!
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