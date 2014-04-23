Скрипт автоматизации личных папок пользователей на файловом сервере. "Организовать автоматическое назначение прав доступа на личные папки пользователей на \\office\files, группировку папок пользователей по отделам, реализовать автоматическое перемещение папок пользователей в связи с переходом из отдела в отдел ...
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Здравствуйте коллеги, нужна Автоматизированная система Голосования для администрации города.
Решение может быть как программным так и в виде Вэб приложения
Схема следующая: Компьютер оператора с базой - Голосующие - Монитор с результатами голосования
За подробностями в скайп.
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