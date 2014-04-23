Требуется поддержка и разработка на SIMPLA CMS

Приветствую. У меня есть форма, которую я сделал на html. http://bms-store.com/test/index.html Мне необходимо из этого сделать две работающие на php формы. Первая будет просто сохранять все введенные данные в текстовую базу (желательно sqllite), отправлять введенные значения и прикрепленную ...