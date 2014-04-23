Требуется поддержка и разработка на SIMPLA CMS

$500
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок148 просмотров
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Здравствуйте! Требуется постоянная поддержка и доработки для интернет-магазина на Simpla. Обязательно: Знание html, css, php, jquery, smarty.

Оплата по договоренности, можно авансом.

10 лет назад
brosca
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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