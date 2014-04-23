Найти и включить функции модерации объявлений

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На сайте www.gordoski.ru нужно включить функцию модерации объявлений. В данном движке есть такая функция, но не могу разобраться в каком она файле.
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