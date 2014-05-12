Разработка логотипа для ТМ

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок1969 просмотров
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#1$50

Здравствуйте уважаемы фрилансеры!

Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом

Полное название торговой марки CoVi Security

Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/

На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть Титульный лист с логотипом и Лист содержание. Пример того что хотим видеть в прикрепленных файлах.

А также предоставьте "выворотку" логотипа для печати штампопечатью на оборудовании.

Основное направление: производство оборудования для видеонаблюдения, камеры, регистраторы, PTZ-камеры.

Пожелания по исполнению:

Заказчик пожелал получить что то похожее, но он открыт для интересных предложений.

Хотелось бы увидеть варианты логотипа темном и светлом фоне.

Итак логотип,макет инструкции и выворотка для печати на оборудовании.

Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их приложить.

Ждем интересных работ!

Удачи в конкурсе!

10 лет назад
forter2014
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Победитель конкурса
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Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
Спасибо за вовремя выполненную работу. Очень качественно и добросовестно выполнено задание. Логотип очень понравился современным выполнением и тем что дизайнер действительно вник в ТЗ, и с точностью выполнил все условия. С Анатолием очень приятно работать.
Отличный заказчик: постановка задачи, приятное общение, быстрая оплата. Никаких замечаний, только положительные эмоции от сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
#1
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