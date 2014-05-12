Разработка логотипа для ТМ

# 1 — $ 50

Здравствуйте уважаемы фрилансеры!

Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом

Полное название торговой марки CoVi Security

Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/

На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть Титульный лист с логотипом и Лист содержание. Пример того что хотим видеть в прикрепленных файлах.

А также предоставьте "выворотку" логотипа для печати штампопечатью на оборудовании.

Основное направление: производство оборудования для видеонаблюдения, камеры, регистраторы, PTZ-камеры.

Пожелания по исполнению:

Заказчик пожелал получить что то похожее, но он открыт для интересных предложений.

Хотелось бы увидеть варианты логотипа темном и светлом фоне.

Итак логотип,макет инструкции и выворотка для печати на оборудовании.

Работы в конце предоставить в векторе и psd форматах. Если будут использоваться не стандартные шрифты, то и их приложить.

Ждем интересных работ!

Удачи в конкурсе!