Нужен логотип

Здравствуйте! Необходимо разработать современный запоминающийся лого для социального портала о Материнском капитале. Во вложении макет (Это не конечная версия, но для нее уже можно разрабатывать логотип) В работах желательно 2 варианта один обычный + вариант с размещением на ...