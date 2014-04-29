Нужен логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок209 просмотров
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Нужен логотип

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ЯД, Сбер, ВМ, Киви

Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо Алексею за бесконечное терпение к моим просьбам и пожеланиям. Исполнителен. Аккуратен. Талантлив. Интуитивен. Весьма рекомендую!
Сергей - понимающий заказчик, уважительный, добродушный. Работать с таким заказчиком очень комфортно и приятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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