Здравствуйте уважаемы фрилансеры! Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом Полное название торговой марки CoVi Security Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/ На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть ...
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Нужен логотип
пожелания во вложении
Моментальная постоплата
ЯД, Сбер, ВМ, Киви
Студии не рассматриваются
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