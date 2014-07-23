Логотип для социального портала о Материнском Кап.

# 1 — $ 90 # 2 — $ 10

Здравствуйте!

Необходимо разработать современный запоминающийся лого для социального портала о Материнском капитале.

Во вложении макет (Это не конечная версия, но для нее уже можно разрабатывать логотип)

В работах желательно 2 варианта один обычный + вариант с размещением на сайте.

Спасибо и удачи)