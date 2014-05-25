Логотипы для фаст-фуда

Здравствуйте уважаемы фрилансеры! Необходимо нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте, оборудовании, упаковке и многом другом Полное название торговой марки CoVi Security Почитать про данную марку http://www.forter.com.ua/covi-security/ На основе логотипа необходимо сделать макет для инструкции, в которой должна быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 логотипа для торг. марок фаст-фуда:
1. "Mario Sandvish" - торг. марка горячих бутербродов-гриль с различной начинкой.
2. "Buritto Grill" - торг. марка буритто-гриль (похожа на шаурму, только разогревается на контактном прижимном гриле).
Логотипы должны быть яркими, красочными и простыми для восприятия и запоминания.
Ждем предложения).
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