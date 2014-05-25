Логотипы для фаст-фуда

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен26 заявок250 просмотров
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Нужно создать 2 логотипа для торг. марок фаст-фуда:

1. "Mario Sandvish" - торг. марка горячих бутербродов-гриль с различной начинкой.

2. "Buritto Grill" - торг. марка буритто-гриль (похожа на шаурму, только разогревается на контактном прижимном гриле).

Логотипы должны быть яркими, красочными и простыми для восприятия и запоминания.

Ждем предложения).

10 лет назад
promos1
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$25
2 дня
Работать с Евгенией хорошо и приятно. Высокопрофессиональный дизайнер.Быстро разобралась с нюансами задания и быстро предложила варианты дизайна. Чутко реагировала на замечания и корректировки, в результате быстро получили то, что нужно на 100%! Рекомендую всем!)))
Спасибо Роман, за приятную работу! Рекомендую, как хорошего заказчика. С удовольствием продолжу с Вами работу над другими проектами.
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