Лого для сайта про волосы и уход за ними

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок139 просмотров
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Тематика сайта: уход за волосами

В данный момент его «шапка» (верхняя часть) выглядит так: http://i.imgur.com/e9e78nU.png

Между верхней серой планкой и горизонтальным меню — слевой стороны должен располагаться логотип (+ вписанное название).

Вот образец как это смотрится на другом сайте (обвел желтым прямоугольником примерное расположение лого): http://i.imgur.com/FFFRGTK.png

Название сайта: «Локоны», краткий слоган: «красота и здоровье ваших волос» (использовать не обязательно).

Нужно лого, приятное и понятное для глаз женской аудитории. Чтобы смотрелось красиво и профессионально.

Вот некоторые идеи, которые можно использовать (не обязательно):

1. http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/1206974/130070684/stock-vector-fashion-woman-silhouette-isolated-on-white-background-vector-illustration-graphic-design-130070684.jpg (нижний ряд).

2. http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/501856/171067595/stock-vector-woman-chat-vector-logo-design-template-girl-silhouette-cosmetics-beauty-health-spa-fashion-171067595.jpg (только волосы желательно длинные)

3. http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/554278/554278,1294755959,6/stock-vector-vector-background-the-girl-with-colors-in-hair-68740096.jpg

4. http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/216742/172473782/stock-vector-girl-icon-172473782.jpg

Размер лого: 300x80 px (по ширине можно плавать, по высоте лучше придерживаться 80).

На выходе должно быть лого + favicon (иконка 64х64, желательно яркая).

Формат .png или .psd (лучше psd со слоями).

10 лет назад
andoryu
39 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 часов назад
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо. Приятно иметь дело.
И Вам спасибо. Приятно иметь дело.
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