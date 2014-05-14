Нужен логотип для программы

Привет всем! Группа компаний "Корона-лифт" нуждается в логотипе. Старая версия в прикреплении. Наш сайт - http://www.koronalift.ru/. Сейчас делаем редизайн, чтобы сайт выглядел хорошо. Помните - ваша работа будет стоять на сайте одной из лучших компаний в ...
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Здравствуйте, ищу дизайнера который нарисует симпатичный логотип для программы криптования файлов.
Название проги дам уже когда договоримся.
Спасибо, жду заявки желающих.
Вячеслав
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