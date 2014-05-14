Нужен логотип для программы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок277 просмотров
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Здравствуйте, ищу дизайнера который нарисует симпатичный логотип для программы криптования файлов.

Название проги дам уже когда договоримся.

Спасибо, жду заявки желающих.

Вячеслав

10 лет назад
egoist77
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Елена просто молодец! Все быстро и качественно! Очень рекомендую!
Спасибо Вячеславу за интересный проект, буду рада дальнейшему сотрудничеству. Мои рекомендации!
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