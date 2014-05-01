Украсить лого к 9 мая

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка171 просмотр
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Необходимо украсить лого к 9 мая.

Добавить ленточку, возможно, салют если будет хорошо смотрется.

Картинка 349х193.

10 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу!
Спасибо за очередной интересный проект, сотрудничество состоялось на отлично!
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