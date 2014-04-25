Разработка логотипа

Логотип-банер, потому что по высоте он должен быть 340, а по ширине растягиватся в зависимости от разрешения конечного пользователя. Есть эскиз логотипа, по нему делаем. Очень важно, чтобы у исполнителя был опыт в создании "адаптивного" под ...
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Необходимо разработать логотип для компании оказывающей услуги медецинского туризма. Идея для логотипа есть, пожелания к цветам и изображениям так же есть. Все данные указаны в следующем файле:
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