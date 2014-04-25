Разработка логотипа

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок2033 просмотра
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#1$50

Необходимо разработать логотип для компании оказывающей услуги медецинского туризма. Идея для логотипа есть, пожелания к цветам и изображениям так же есть. Все данные указаны в следующем файле:

http://securedemo.info/Logo3.docx

10 лет назад
topglance
Сергей 
43 годаВеликобритания
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
zuvaari
Елена 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
#1
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