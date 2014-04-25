Логотип для сайта

Логотип-банер, потому что по высоте он должен быть 340, а по ширине растягиватся в зависимости от разрешения конечного пользователя. Есть эскиз логотипа, по нему делаем. Очень важно, чтобы у исполнителя был опыт в создании "адаптивного" под ...