Здравствуйте,Мне нужен красивый логотип для фирмы.Фирма называется ООО СтройПромСервис . Вот наши товары(На сайте) : http://konversiya-sng.ru/ . В оснавном мы продаем двигатели,ленты транспортёрные и http://www.litek-ural.ru/(смотрите на сайте).
- Логотипы и Знаки54 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте,мне нужен фавикон для сайта!Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте,нужен красивый логотип !Назвние фирмы ООО СтройПромСервис !!! Вот что мы прадаём и покупаем:http://konversiya-sng.ru/Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте,мне нужно коммерческое предложение для лесопромышленной компании!Мы занимаемся рекламой!У нас есть корпоротивный сайт :http://les-ekb.ru/ . Множество раскрученных площадок и досок объявлений! Магазин на авито!Проплачиваем площадки http://konversia.tiu.ru/ http://pge.pulscen.ru/! Помогите сделать КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне нужен полностью готовый красивый шаблон на тему лесопромышленная компания!Не дорого! Шаблон для joomla 1.5Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Мне нужны оригинальные текты на тему Лесопромышленная компания а именно: 1)Окна деревянные 2)Лестницы деревянные 3)Интерьеры 4)Двери деревянные 5)Мебель 6)Беседки горбыль дровяной (срезка)Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте,Мне нужна шапка для сайта на тематику:Лесопромышленная компания! Сайт создан на joomla 1.5 на шаблоне Ja_Purity!Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад