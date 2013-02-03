Здравствуйте,Мне нужен красивый логотип для фирмы.Фирма называется ООО СтройПромСервис . Вот наши товары(На сайте) : http://konversiya-sng.ru/ . В оснавном мы продаем двигатели,ленты транспортёрные и http://www.litek-ural.ru/(смотрите на сайте).