s120367

Сергей s120367

 
57 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Нужен красивый логотип для фирмы

    Здравствуйте,Мне нужен красивый логотип для фирмы.Фирма называется ООО СтройПромСервис . Вот наши товары(На сайте) : http://konversiya-sng.ru/ . В оснавном мы продаем двигатели,ленты транспортёрные и http://www.litek-ural.ru/(смотрите на сайте).

    Логотипы и Знаки54 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип для сайта

    Здравствуйте,нужен красивый логотип !Назвние фирмы ООО СтройПромСервис !!! Вот что мы прадаём и покупаем:http://konversiya-sng.ru/

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Комерческое предложение

    Здравствуйте,мне нужно коммерческое предложение для лесопромышленной компании!Мы занимаемся рекламой!У нас есть корпоротивный сайт :http://les-ekb.ru/ . Множество раскрученных площадок и досок объявлений! Магазин на авито!Проплачиваем площадки http://konversia.tiu.ru/ http://pge.pulscen.ru/! Помогите сделать КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оригинальные тексты

    Мне нужны оригинальные текты на тему Лесопромышленная компания а именно: 1)Окна деревянные 2)Лестницы деревянные 3)Интерьеры 4)Двери деревянные 5)Мебель 6)Беседки горбыль дровяной (срезка)

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка

    Здравствуйте,Мне нужна шапка для сайта на тематику:Лесопромышленная компания! Сайт создан на joomla 1.5 на шаблоне Ja_Purity!

    Joomla
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад