Необходимо нарисовать 3 картинки для сайта www.dextergreen.ru в замен существующим, находящимся под баннером. По смыслу они должны подходить под текст, который их окружает. Главные требования: - гармоничность с сайтом - они должны без текста давать пользователю понять о чем ...