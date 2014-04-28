Необходимо нарисовать 3 картинки для сайта www.dextergreen.ru в замен существующим, находящимся под баннером.

По смыслу они должны подходить под текст, который их окружает.

Главные требования:

- гармоничность с сайтом

- они должны без текста давать пользователю понять о чем идет речь

- стильность, профессиональность.