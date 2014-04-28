Картинки для сайта

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен6 заявок289 просмотров
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Необходимо нарисовать 3 картинки для сайта www.dextergreen.ru в замен существующим, находящимся под баннером.

По смыслу они должны подходить под текст, который их окружает.

Главные требования:

- гармоничность с сайтом

- они должны без текста давать пользователю понять о чем идет речь

- стильность, профессиональность.

10 лет назад
Ansee
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
udgines
Шилова 
42 годаЧили
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$18
1 день
Спасибо большое за профессиональную работу. Очень быстро и качественно все сделано.
Рекомендую Сергея, как хорошего заказчика! Задача ясна! Оплата своевременна!
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