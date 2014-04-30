Коллекция изображений/логотипов для принтов

Логотип-банер, потому что по высоте он должен быть 340, а по ширине растягиватся в зависимости от разрешения конечного пользователя. Есть эскиз логотипа, по нему делаем. Очень важно, чтобы у исполнителя был опыт в создании "адаптивного" под ...
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Здравствуйте.
Необходимо разработать изображения для нанесения принтов методом шелкографии на футболки (мужские и женские).
Рассмотрю любые варианты! Как единичные изображения/логотипы, так и коллекции.
Возможны как большие изображения (на всю футболку) так и логотипы.
Предлагайте идеи!
Технические особенности:
Изображения максимум из 6 цветов.
Цвета футболок для нанесения: Белые, черные, красные, бордо, василек, голубые, желтые, зеленые, темно-зеленые, оранжевые, темно-синие, серый меланж.
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