Логотип для сайта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок191 просмотр
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Здравствуйте, нужен логотип на слово IMPERIA GLUCK или просто GLUCK как будет лучше незнаю. Логотип должен быть на тематику игры counter strike source.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте. Оплата только через PAYPAL.

Логотип для сайта
10 лет назад
danijr11
46 летГермания
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
30 отзывов
10 лет назад
$40
2 дня
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