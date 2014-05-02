Логотип для сайта

Задание: 1.Нарисовать логотип для интернет магазина рыболовных товаров. 2.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте. Указать на аватарке название группы, телефон магазина, указатель с надписью о подписке на сообщество, разместить логотип, аватарку нужно сделать большой. Вся дополнительная информация в личной ...
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Здравствуйте, нужен логотип на слово IMPERIA GLUCK или просто GLUCK как будет лучше незнаю. Логотип должен быть на тематику игры counter strike source.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте. Оплата только через PAYPAL.
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