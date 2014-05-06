Логотип для фирмы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок232 просмотра
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Для небольшого производственного предприятия необходимо создать логотип. основной профиль деятельности - производство станков, линий автоматических по обработке метала.

Видится логотип так: значок альфа в кругу, или в полукруге как восходящее солнце. Обязательно использовать шестеренку в логотипе. Сам логотип должен быть без бликов, без градиентов. Возможно придется выбивать лого на металлических поверхностях, поэтому он не должен быть слишком мелким в деталях.

Цветовая гамма - красный-белый-черный

Исходники нужны в векторных форматах - CDR EPS AI

Заявки без портфолио рассматривать не буду.

10 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
10 лет назад
$11
1 день
Владимир справился с поставленной задачей на 200%. Спасибо!
Александр порядочный заказчик! Оплачивает работу стабильно и в срок, чёткое тех задание. приятно работать с такими людьми....
hollander74
48 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$35
2 дня
Андрей с первого раза попал в цель. Молодец!
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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