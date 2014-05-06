Логотип для фирмы

Для небольшого производственного предприятия необходимо создать логотип. основной профиль деятельности - производство станков, линий автоматических по обработке метала.

Видится логотип так: значок альфа в кругу, или в полукруге как восходящее солнце. Обязательно использовать шестеренку в логотипе. Сам логотип должен быть без бликов, без градиентов. Возможно придется выбивать лого на металлических поверхностях, поэтому он не должен быть слишком мелким в деталях.

Цветовая гамма - красный-белый-черный

Исходники нужны в векторных форматах - CDR EPS AI

Заявки без портфолио рассматривать не буду.