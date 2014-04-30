Нарисовать логотип для сайта и аватарку для группы

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок276 просмотров
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Задание:

1.Нарисовать логотип для интернет магазина рыболовных товаров.

2.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте.

Указать на аватарке название группы, телефон магазина, указатель с надписью о подписке на сообщество, разместить логотип, аватарку нужно сделать большой.

Вся дополнительная информация в личной переписке.

Логотип для сайта
10 лет назад
GPASHA
Павел 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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