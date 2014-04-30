Нарисовать логотип для сайта и аватарку для группы

Нужен создать логотип со всем пакетом для иллюстрация/ Тема - интернет -магазин продажи дизайнаинтерьеров в режиме он лайн Доменное имя сайта E-room.ru - обязательно должно быть включено в логотип цветовая гамма логотипа оранжево-серая/ Вот пример сайта- который будет ...