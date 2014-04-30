Нарисовать логотип для сайта и аватарку для группы

Для небольшого производственного предприятия необходимо создать логотип. основной профиль деятельности - производство станков, линий автоматических по обработке метала. Видится логотип так: значок альфа в кругу, или в полукруге как восходящее солнце. Обязательно использовать шестеренку в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание:
1.Нарисовать логотип для интернет магазина рыболовных товаров.
2.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте.
Указать на аватарке название группы, телефон магазина, указатель с надписью о подписке на сообщество, разместить логотип, аватарку нужно сделать большой.
Вся дополнительная информация в личной переписке.
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