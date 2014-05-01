Нужно разработать логотип Формат: - деловой - аналог твиттер - вместо птицы - пчела Оплата 250 руб. после утверждения макета и 250 руб. по получению = 500 руб. Вектор и растр
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно разработать логотип для некоммерческой организации "Созидание"
Основное направление: работа с молодежью.
Как отразить смысл я точно не знаю, напишу, как, я это вижу: занять подростков, организовать их досуг, помощь детским домам и т.п.
Наш регион: Сибирь, Кемеровская область!
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Магазин занимается печатью на кружках, футболках, магнитах, пазлах. Формат логотипа PSD. В логотипе должно быть название магазина.Завершен10 лет назад
- $100
Требуется логотип для школы интернет-программистов: WebSchool.Guru (символ + наименование). На основе логотипа нужно разработать пресс-бекграунд (не белого фона): 2м x 1.5м. Оплата WebMoney. Предложения новичков не рассматриваются.Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать лого для интернет-магазина бижутерии из серебра.Завершен10 лет назад
Добрый день! Для бюджетной социальной организации требуется создать логотип, в котором необходимо отразить принципы работы учреждения: помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (пенсионеры, дети-инвалиды, многодетные семьи и т.д.). Логотип должен быть позитивным, жизнеутверждающим. Подробности вышлем ...Завершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте, нужен логотип на слово IMPERIA GLUCK или просто GLUCK как будет лучше незнаю. Логотип должен быть на тематику игры counter strike source.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте. Оплата только через PAYPAL.Завершен10 лет назад
Задание: 1.Нарисовать логотип для интернет магазина рыболовных товаров. 2.Нарисовать аватарку для группы в вконтакте. Указать на аватарке название группы, телефон магазина, указатель с надписью о подписке на сообщество, разместить логотип, аватарку нужно сделать большой. Вся дополнительная информация в личной ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Для небольшого производственного предприятия необходимо создать логотип. основной профиль деятельности - производство станков, линий автоматических по обработке метала. Видится логотип так: значок альфа в кругу, или в полукруге как восходящее солнце. Обязательно использовать шестеренку в ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен10 лет назад