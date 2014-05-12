Логотип для магазина бижутерии

Добрый день! Для бюджетной социальной организации требуется создать логотип, в котором необходимо отразить принципы работы учреждения: помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (пенсионеры, дети-инвалиды, многодетные семьи и т.д.). Логотип должен быть позитивным, жизнеутверждающим. Подробности вышлем ...
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Нужно разработать лого для интернет-магазина бижутерии из серебра.
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