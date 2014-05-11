Создать логотип

Ирина - настоящий профессионал своего дела! Ответственно и грамотно подходит к вопросам разработки логотипа с учетом интересов клиента. Предлагает варианты, советует при поиске лучшего решения. С ней очень легко и приятно общаться и работать. Планирую и другие совместные проекты. Спасибо!