Создать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен49 заявок465 просмотров
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Добрый день!

Для бюджетной социальной организации требуется создать логотип, в котором необходимо отразить принципы работы учреждения: помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации (пенсионеры, дети-инвалиды, многодетные семьи и т.д.). Логотип должен быть позитивным, жизнеутверждающим. Подробности вышлем выбранному исполнителю.

В заявке указывайте, пожалуйста, вашу цену и срок исполнения.

Приоритет низкой стоимости, так как бюджет ограничен.

10 лет назад
n-votchal
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
kokalola
Ирина 
38 летЛитва
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Ирина - настоящий профессионал своего дела! Ответственно и грамотно подходит к вопросам разработки логотипа с учетом интересов клиента. Предлагает варианты, советует при поиске лучшего решения. С ней очень легко и приятно общаться и работать. Планирую и другие совместные проекты. Спасибо!
Наталья прекрасный заказчик, отлично поставлены задачи проекта, всегда на связи, оплата в срок, ну и просто приятный в общении человек! спасибо за прекрасный опыт общения и работы с вами!
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