Создание логотипа для магазина "Сублимастер".

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок190 просмотров
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Магазин занимается печатью на кружках, футболках, магнитах, пазлах. Формат логотипа PSD. В логотипе должно быть название магазина.

10 лет назад
Muhomor
Денис 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
Ryapa
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Дмитрий справился с заданием быстро, выполнил все качественно, рекомендую как хорошего исполнителя.
Хороший заказчик, подробно описал ТЗ, всегда был на связи, рекомендую.
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