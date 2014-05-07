Необходимо создание небольшой презентации бренда для заявки на аренду площади в бизнес-центрах Москвы. Также попутно нужен логотип. Ищем человека, который смог бы в кратчайшие сроки помочь решить этот вопрос. Благодарю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача перерисовать лого в psd и внести правки
Есть лого в crd
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