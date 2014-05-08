Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Задача №1 создать дизайн логотипа рекламного агентства, который будет использован как на будущем сайте, так и на визитках агентства. Первостепенно нужно для презентации, в КП и визитках.

Соответственно требования к дизайнеру: Опыт в дизайне сайтов, фирменного стиля, логотипов, а так же наличие портфолио и рекомендаций (отзывов).

Первая работа логотип, которая будет оплачена. (Этот проект)

Дальнейшие работы с исполнителем который выполнит этот проект:

1. Дизайн сайта 2. Фирменный стиль

Указывайте цену и срок исполнения по этому проекту, а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте стоимость и срок дизайна сайта и фирменного стиля. Это важный момент для дальнейшего сотрудничества!!!

Все вопросы при личной переписке.

Кстати название проекта: "Между прочим" рекламное агентство полного цикла.

Жду ваших предложений. Спасибо.