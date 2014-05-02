Логотип и фон для детского кафе

Шаблон будет использоваться - http://karaoke.art-apple.net/ Вместо девушки и стекол возможно будет что-то другое, так что не привязывайтесь. Пожелания заказчика: Варианты лого нужны в хроме или стали пример который нравится - http://art-apple.net/royal.jpg Шрифт из примера тоже нравится. Название и подпись, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Логотип для детского кафе, персонаж+шрифтовое написание.
Фон для использования в различных макетах, с крупными элементами, что бы сочетался с логотипом.
В заявке укажите пожалуйста сумму и сроки. Полное задание отправлю в личку выбранному кандидату.
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