Логотип и фон для детского кафе

Логотип для детского кафе, персонаж+шрифтовое написание.

Фон для использования в различных макетах, с крупными элементами, что бы сочетался с логотипом.

В заявке укажите пожалуйста сумму и сроки. Полное задание отправлю в личку выбранному кандидату.