Разработка логотипа компании

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок2579 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$70

Добрый день уважаемые коллеги

Бриф прикрепил. название компании ALEX TG CONSTRUCTION LTD

можно сделать аббревиатуру ATCL и расшифровку под ним, как вариант

будут вопросы пишите в лс.

спасибо и удачи!

10 лет назад
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
Победитель конкурса
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1
Спасибо Наталье за творческую задумку, понравилось заказчику.
Профессионально,все на высшем уровне.Оплата мгновенная.Рекомендую.
Заявки фрилансеров
N_a_t_a_l_i_n_a
Наталья 
62 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
23 отзыва
10 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для сайта

    Нужно нарисовать логотип для сайта кузницы. Название - "Кузня Вакулы". Особых требований нет, в логотипе должно присутствовать название и понятна тематика. Просьба в заявках сразу указывать стоимость. Оплата на карту через приват24.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Презентация бренда для торгового центра

    $250

    Необходимо создание небольшой презентации бренда для заявки на аренду площади в бизнес-центрах Москвы. Также попутно нужен логотип. Ищем человека, который смог бы в кратчайшие сроки помочь решить этот вопрос. Благодарю

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип

    $50

    Нужен логотип для магазина в котором имеется парфюмерия и косметика разных брендов . Стиль : яркий

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн логотипа

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача №1 создать дизайн логотипа рекламного агентства, который будет использован как на будущем сайте, так и на визитках агентства. Первостепенно нужно для презентации, в КП и визитках. Соответственно требования к дизайнеру: Опыт в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип и фон для детского кафе

    $100

    Логотип для детского кафе, персонаж+шрифтовое написание. Фон для использования в различных макетах, с крупными элементами, что бы сочетался с логотипом. В заявке укажите пожалуйста сумму и сроки. Полное задание отправлю в личку выбранному кандидату.

    Логотипы и Знаки49 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для караоке бара

    $149

    Шаблон будет использоваться - http://karaoke.art-apple.net/ Вместо девушки и стекол возможно будет что-то другое, так что не привязывайтесь. Пожелания заказчика: Варианты лого нужны в хроме или стали пример который нравится - http://art-apple.net/royal.jpg Шрифт из примера тоже нравится. Название и подпись, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад