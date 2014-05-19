Разработка логотипа компании

Нужно нарисовать логотип для сайта кузницы. Название - "Кузня Вакулы". Особых требований нет, в логотипе должно присутствовать название и понятна тематика. Просьба в заявках сразу указывать стоимость. Оплата на карту через приват24.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые коллеги
Бриф прикрепил. название компании ALEX TG CONSTRUCTION LTD
можно сделать аббревиатуру ATCL и расшифровку под ним, как вариант
будут вопросы пишите в лс.
спасибо и удачи!
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