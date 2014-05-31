Создание логотипа для нового туристич. сервиса

# 1 — $ 150

Необходимо разработать логотип для нового туристического сервиса TripToMap.

TripToMap – это сервис позволяющий обмениваться интересными идеями маршрутов для поездок по миру.

Пожелания к логотипу:

1) Приветствуется минималистичный flat-style (плоский стиль) без long shadow (без теней)

2) Логотип должен ассоциироваться со следующими ключевыми словами (перечислены по приоритету): Путешествие, Маршрут, Карта, Фотография - возможно, будет сложно уместить в небольшом лого все понятия, поэтому идеи сочетаний приветствуются!

3) Исходник логотипа должен быть выполнен в векторе

4) Логотип НЕ должен быть просто красивым текстом. В первую очередь необходимо разработать логотип-картинку (тут хочется Вашей креативности!), а красивый текст должен идти в придачу. Как пример: http://www.dizkon.ru/images/logos/logos_06.png - основой логотипа должна быть картинка (слева), а текст TripToMap - просто дополнение и может поменяться со временем.

5) Уникальный дизайн, не вызывающий ассоциация с другими сервисами

6) Лого должно одинаково хорошо смотреться как в маленьком (как иконка на вкладке браузера например), так и в большом размере

Подробное описание сервиса:

Целевую аудиторию сервиса можно разделить на 2 группы связанные между собой любовью к неординарным путешествиям:

1) Путешественники-первопроходцы - много путешествуют, придумывают новые маршруты, пробуют их сами, а после поездки хотят поделиться информацией о маршруте в своем блоге или опубликовать его прямо на сайте TripToMap.

2) Путешественники планирующие поездку - только собираются куда-то поехать и подыскивают интересные идеи для путешествия. На TripToMap могут найти не только интересующий их маршрут, но и посмотреть фотографии и полезную информацию о всем маршруте, которая уже была собрана и проверена на личном опыте одного из первопроходцев.

Маршрут может представлять из себя тур по нескольким странам или городам, интересную поездку по экзотическим островам или просто хороший способ для посещения всех достопримечательностей того или иного города/региона. Карта с маршрутом строится автоматически - на основе реальных фотографий пользователя из поездки и представляет собой карту с нанесенным на нее маршрутом, фотографиями и другой полезной информацией . Очень удобно тем у кого есть фотик с GPS навигатором, а так же путешественникам, снимающим фотографии на телефон. Но даже если фотографии не содержат GPS-координат, сервис позволит разместить их на карте в ручную. Помимо фотографий пользователь может добавить дополнительную информацию о маршруте, такую как виды транспорта между основными точками маршрута, отзывы о наиболее интересных для него местах и другую информацию, которая будет полезна для тех, кто захочет повторить его маршрут.

В итоге карта будет чем-то вроде этого: https://www.dropbox.com/s/vdxdkdszc1sg5ez/Map.PNG

После создания карты пользователь может опубликовать ее как на сайте самого сервиса TripToMap (в разделе Discover), так и разместить у себя в блоге, получив специальный код вставки карты-маршрута.

На время проведения конкурса буду в отъезде, поэтому комментировать смогу периодически, с небольшим запозданием. Работы принимаются до вечера 28 мая, победитель будет объявлен 29 го мая. С победителем возможно продолжение сотрудничества - нам еще нужно кучу картинок рисовать! Т.ч. дерзайте!