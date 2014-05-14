Сделать лого

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок165 просмотров
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Сделать лого для сайта tireatg.by - слова в лого ATG Group

10 лет назад
badmaiden
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$25
2 дня
Отличная работа!
Очень доволен сотрудничеством, задание лаконичное и четкое, быстрая оплата. Спасибо!