Логотип с лисой

Очень довольна работой с Жанной:) Добавляя отзыв, за все поставила 5 звезд - и за постановку задачи, и за оплату в срок, и за коммуникацию. ТЗ было четким и подробным, с наглядными примерами. Жанна оперативно выходила на связь, стабильно несколько раз в день. Предоставляемые варианты изучались ею внимательно, комментарии по ним давались быстро и были понятными, при этом вносились встречные предложения по улучшению логотипа. Все это характеризует Жанну как заказчика, который знает, какой результат в итоге хочет получить. Мои рекомендации!