Логотип с лисой

Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки272 просмотра
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Требуется логотип с изображением лисы. Не спешно. Подробности выбранному кандидату. В заявке просьба указывать стоимость.

10 лет назад
burkovskaya
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Stellan
Ольга 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
152 отзыва
10 лет назад
$120
5 дней
Осталось очень приятное впечатление от работы с Ольгой. Общение по существу, отвечает быстро, работу не затягивает. Ольга учитывает пожелания, при этом, что важно, привносит свое, предлагая несколько интересных вариантов. Полученный результат оправдал ожидания. Спасибо!
Очень довольна работой с Жанной:) Добавляя отзыв, за все поставила 5 звезд - и за постановку задачи, и за оплату в срок, и за коммуникацию. ТЗ было четким и подробным, с наглядными примерами. Жанна оперативно выходила на связь, стабильно несколько раз в день. Предоставляемые варианты изучались ею внимательно, комментарии по ним давались быстро и были понятными, при этом вносились встречные предложения по улучшению логотипа. Все это характеризует Жанну как заказчика, который знает, какой результат в итоге хочет получить. Мои рекомендации!