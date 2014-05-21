Разработать логотип

$14
Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка272 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать логотип для интернет-магазина. Магазин сейчас в процессе создания.

10 лет назад
vyacheslavrus
Вячеслав 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$50
4 дня
Очень доволен результатом сотрудничества с Миленой. Логотип получился великолепный. От души рекомендую. Милена, мастер своего дела.
Выполнен интересный проект. С заказчиком приятно работать. Рекомендую!